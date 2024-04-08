موعد مباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة

يواجه الاتحاد نظيره نادي الوحدة في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والذي يقام في الإمارات العربية المتحدة، ويستعد نادي الاتحاد بقوة لهذه المباراة والذي يطمح إلى الفوز من أجل الوصول إلي النهائي ثم حصد اللقب هذا الموسم وإضافة لقب جديد في سجل بطولات الفريق، وتعويض خروج الفريق من دوري أبطال آسيا، بينما يستعد الوحدة لإثبات نفسه أمام كبار الكرة السعودية.

تقام مباراة الاتحاد ضد الوحدة في كأس السوبر السعودي على ملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 8 أبريل 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC Extra 1 HD وقناة أبو ظبي الرياضية 2 بتعليق عبدالله الغامدي.

تشكيل الاتحاد أمام الوحدة

قد يعتمد مدرب نادي الاتحاد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو ، كانت ، كورونادو ، رومارينهو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله ، كريم بنزيما.

وسيواجه الفائز من مباراة الهلال والنصر الفائز من مباراة الوحدة والاتحاد، في مباراة نهائي كأس السوبر والتي ستكون يوم الخميس القادم الموافق 11 إبريل على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي.