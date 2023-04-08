موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة مهمة وقوية بين نادي الهلال والوحدة ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022-2023، ويبحث العديد من محبي ومشجعي الكرة السعودية خاصة عشاق نادي الاتحاد عن موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام نادي الوحدة، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن موعد مباراة الاتحاد والوحدة القادمة والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الاتحاد والوحدة القادمة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مباراة نادي الاتحاد والوحدة القادمة ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين،وبدأت الجماهير في حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة القادمة في هذه الجولة من أجل الاستعداد للحضور إلى المباراة ومؤازرة الفريقين.

ويدخل نادي الاتحاد السعودي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 53 نقطة جمعهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط، ويسعى نادي الاتحاد السعودي إلى خطف الثلاث نقاط وتعزيز ترتيبه في الجدول من أجل الابتعاد عن أقرب منافسيه نادي النصر السعودي حيث أن الفارق بينه وبين نادي النصر نقطة واحدة فقط.

على الجانب الآخر يدخل نادي الوحدة السعودي المباراة وهو في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة جمعهم من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، ويسعى نادي الوحدة إلى الفوز باللقاء من أجل تحسين ترتيب الفريق في الجدول والابتعاد عن منطقة الهبوط خاصة بعد سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة القادمة

على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية تقام مباراة الاتحاد والوحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 وذلك يوم الأحد القادم الموافق 9 إبريل الجاري، وتبدأ صافرة البداية للمباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءاً بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الاتحاد والوحدة في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في الجولة الـ23 عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي “روشن” هذا الموسم، مع وجود نخبة من أفضل المحللين والفنيين لتحليل المباريات.