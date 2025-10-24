موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل

يستضيف ملعب”الإنماء” مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة ال6 حيث تعادل فريق الاتحاد مع فريق الفيحاء بنتيجة 1-1 في الجولة السابقة بينما فاز فريق الهلال علي فريق الاتفاق بنتيجة 5-0 حيث تبدأ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

الجولة ال6 البطولة الدوري السعودي القناة الناقلة ثمانية 1 معلق المباراة فهد العتيبي توقيت المباراة الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

حيث تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات ثمانية، وبالتحديد قناة ثمانية 1 حيث هي الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي.

التشكيلة المتوقعة لفريق الاتحاد

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو – نغولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – صالح الشهري – كريم بنزيما

التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – خاليدو كوليبالي – متعب الحربي – يوسف أكتشيتشيك

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش – محمد كنو

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو – مالكوم – داروين نونيز