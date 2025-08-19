نصف نهائي ناري .. موعد مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودي 2025

يستعد مشجعي ومحبي كرة القدم السعودية اليوم نصف نهائي ناري بين أهم فريقين في المملكة العربية السعودية، سنوضح لكم موعد مباراة الاتحاد والنصر في منافسات الجولة النصف نهائية في كأس السوبر السعودي لموسم 2025، كما سنوضح لكم القنوات الناقلة لأحداث المباراة، اليكم المزيد من المعلومات.

تنتظر جماهير كرة القدم السعودية المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، والتي سيلتقي فيها الكبيران النصر والاتحاد على استاد هونغ كونغ عصر اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث يشارك فريق الاتحاد في البطولة بصفته بطلًا لمسابقتي الدوري والكأس، أما فريق النصر فهو صاحب المركز الثالث في دوري روشن الموسم الماضي، أما بالنسبة إلى موعد مباراة الاتحاد والنصر فهي كالتالي:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية ومصر.

وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة لأحداث المباراة

من المعروف ان مجموعة قنوات “ثمانية – Thmanyah” تمتلك حقوق البث لجميع مباريات كأس السوبر السعودي ودوري روشن 2025، حيث تم تخصيص قناة Thmanyah 1 HD لنقل المباراة بين النصر والاتحاد اليوم.

التشكيل المتوقع لفريق النصر

يهتم الكثير من محبي فريق النصر الملكي معرفة التشكيل المتوقع للفريق قبل بدء المباراة، وهو من المتوقع أن يكون كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، إينيغو مارتينيز.

في خط الوسط: جواو فيليكس، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، كينيغيسلي كومان.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد

كما أن من المتوقع أن يدخل فريق الاتحاد المباراة أمام النصر بالتشكيل التالي: