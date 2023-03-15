موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الأمير عبدالله بن جلوي مباراة الاتحاد والفتح، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري السعودي موسم 2022 -2023، ويدخل نادي الاتحاد المباراة وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط وذلك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري وخاصة بعد أن استطاع الفوز على النصر في مباراة الجولة 20، بينما تعادل الفتح مع ابها.

ترتيب الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، وخاض الاتحاد حتى الآن 20 مباراة استطاع الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط.

بينما يحتل نادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ولعب الفتح 20 مباراة استطاع الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في ثمان مباريات.

موعد مباراة الاتحاد والفتح

تقام مباراة الفتح ضد الاتحاد يوم السبت القادم الموافق 18 مارس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية والتي لديها حقوق بث دوري روشن.

حجز تذاكر الاتحاد والفتح

طرحت تذاكر الاتحاد والفتح على منصة مكاني، ويمكن حجز تذاكر المباراة من خلال التالي:

الذهاب إلي منصة مكاني على الإنترنت “من هنا “.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول في حسابك.

اختيار من الصفحة الرئيسية المباريات المتاحة، ثم مباراة الاتحاد والفتح.

بعد ذلك تقوم باختيار شراء التذاكر.

تحديد فئة التذكرة والمقعد وعدد التذاكر.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة لك.

الضغط على زر الحجز.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفتح

قد يعتمد المدير الفني لنادي الاتحاد على التشكيل التالي:-