موعد مباراة الاتحاد والفتح في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي والقناة الناقلة

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح مساء غدٍ الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الإنماء”، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل حصريًا عبر قناة Thmanyah 1 HD، الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل الاتحاد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز مهم وضعه في المركز الثاني بجدول الترتيب، ليبحث عن حصد العلامة الكاملة وتعزيز موقعه في صدارة المنافسة مبكرًا، وعلى الجانب الآخر يسعى الفتح الذي يقبع في المركز الثاني عشر بلا نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى، إلى استعادة توازنه والعودة بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي بحجم الاتحاد.

🎥| اقتربنا من الجاهزية 👏 pic.twitter.com/qXkWoO26nD — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 10, 2025

وفي إطار الاستعدادات أعلن نادي الاتحاد عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر المباراة للجماهير، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، لاسيما وأنها المباراة الأولى للفريق على ملعبه هذا الموسم، ما يضيف أجواءً من الحماس والإثارة.

خطوات حجز التذاكر