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موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك والقنوات الناقلة| وتشكيل الفريقين المتوقع

محمد سعيد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم السعودية، صوب استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة الساحلية، لمشاهدة متابعة مباراة الاتحاد والشباب المرتقبة في قمة مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، حيث يسعى الفريقين لحجز تذكرة العبور لدور الـ 8، مسلحين بكامل نجومهم، وفي ظل مساندة جماهيرية خاصةً للعميد التي تقام المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك والقنوات الناقلة| وتشكيل الفريقين المتوقع

موعد مباراة الاتحاد والشباب

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

تُقام مباراة الشباب والاتحاد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك والقنوات الناقلة| وتشكيل الفريقين المتوقع 1 22/12/2022 - 1:15 م

الاتحاد والشباب في كأس خادم الحرمين

تُنقل مباراة نادي الشباب والاتحاد مساء اليوم حصريًا على باقة قنوات SSC التي تملك حقوق نقل جميع المسابقات السعودية والآسيوية على تردداتها المشفرة، يسبقها استوديو تحليلي مع باقي من نجوم الكرة السعودية، ولقاءات من داخل وخارج الملعب ومع اللاعبين، كما يمكن مشاهدتها عبر خدمة شاهد VIP.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك والقنوات الناقلة| وتشكيل الفريقين المتوقع 2 22/12/2022 - 1:15 م
موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك والقنوات الناقلة| وتشكيل الفريقين المتوقع

تشكيل الاتحاد المتوقع

  • في حراسة المرمى: عبد الله الجدعاني.
  • خط الدفاع: مد الله العليان، أحمد حجازي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود.
  • خط الوسط : إيجور كورونادو، طارق حامد، هيلدر كوستا، رومارينيو، نور الدين البحار.
  • خط الهجوم: محمد الصيعري

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والشباب

تشكيل الشباب المتوقع

  • في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
  • خط الدفاع: فواز الصقور، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.
  • خط الوسط الدفاعي: إيفر بانيجا، حسين القحطاني.
  • وفي الهجوم كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا، آرون بوبندزا، سانتي مينا.
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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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