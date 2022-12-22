موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك والقنوات الناقلة| وتشكيل الفريقين المتوقع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم السعودية، صوب استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة الساحلية، لمشاهدة متابعة مباراة الاتحاد والشباب المرتقبة في قمة مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، حيث يسعى الفريقين لحجز تذكرة العبور لدور الـ 8، مسلحين بكامل نجومهم، وفي ظل مساندة جماهيرية خاصةً للعميد التي تقام المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

تُقام مباراة الشباب والاتحاد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الاتحاد والشباب في كأس خادم الحرمين

تُنقل مباراة نادي الشباب والاتحاد مساء اليوم حصريًا على باقة قنوات SSC التي تملك حقوق نقل جميع المسابقات السعودية والآسيوية على تردداتها المشفرة، يسبقها استوديو تحليلي مع باقي من نجوم الكرة السعودية، ولقاءات من داخل وخارج الملعب ومع اللاعبين، كما يمكن مشاهدتها عبر خدمة شاهد VIP.

تشكيل الاتحاد المتوقع

في حراسة المرمى: عبد الله الجدعاني.

خط الدفاع: مد الله العليان، أحمد حجازي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود.

خط الوسط : إيجور كورونادو، طارق حامد، هيلدر كوستا، رومارينيو، نور الدين البحار.

خط الهجوم: محمد الصيعري

تشكيل الشباب المتوقع