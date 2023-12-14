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موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

معتز خليل

يواصل النادي الأهلي المصري تدريباته في السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية ليواجه الاتحاد السعودي، ولعب الأهلي مباراته الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة رغم هذه النتيجة غير المرضية.

ويتجه الآن الأهلي ليواجه الاتحاد السعودي، الذي تأهل عقب فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023

وستُقام المباراة غدا الجمعة الموافق 15 ديسمبر على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية، وسينطلق اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة على قناة SSC، كما يمكن لهواة البث المباشر متابعة اللقاء عبر تطبيق شاهد.
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عن الكاتب:
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معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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