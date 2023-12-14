موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

يواصل النادي الأهلي المصري تدريباته في السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية ليواجه الاتحاد السعودي، ولعب الأهلي مباراته الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة رغم هذه النتيجة غير المرضية.

ويتجه الآن الأهلي ليواجه الاتحاد السعودي، الذي تأهل عقب فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمباراة الاتحاد السعودي في مونديال الأندية 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/gfF0N0NOqS — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 14, 2023

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023