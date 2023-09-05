موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الدولي “فيفا” موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، بعدما أجريت قرعة المونديال اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، والتي أسفرت عن مواجهة الفريقين في أولى مباريات البطلة التي ستقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

صورة تجمع لاعبي اتحاد جدة قبل انطلاق مباراة الوحدة بدوري روشن - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على موقع تويتر.

موعد مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم 12 ديسمبر المقبل، ويشارك العميد كونه ممثل البلد المضيف، وهو حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

فيما يشارك أوكلاند سيتي النيوزلاندي في البطولة كونه بطل قارة أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من الفريقين إلأى ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري في لقاء سيكون قوي للغاية في حال تأهل العميد المرتقب.

نتيجة قرعة #كأس_العالم_للأندية🏆⤵️ مواجهة مُحتملة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري🇸🇦🔥#SSC pic.twitter.com/YuZCUhbK23 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وتمتلك شبكة قنوات SSC حقوق إذاعة كأس العالم للأندية، بدأتها بنقل تغطية مميزة لمراسم القرعة، وجاء تردد قنوات إس إس سي على النحو التالي:

القمر الصناعي: NileSat



التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: ArabSat

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: BadrSat