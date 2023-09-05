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موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

محمود محمد عبد العال

حدد الاتحاد الدولي “فيفا” موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، بعدما أجريت قرعة المونديال اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، والتي أسفرت عن مواجهة الفريقين في أولى مباريات البطلة التي ستقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

صورة تجمع لاعبي اتحاد جدة قبل انطلاق مباراة الوحدة بدوري روشن - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على موقع تويتر.

صورة تجمع لاعبي اتحاد جدة قبل انطلاق مباراة الوحدة بدوري روشن - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على موقع تويتر.

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جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

موعد مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم 12 ديسمبر المقبل، ويشارك العميد كونه ممثل البلد المضيف، وهو حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

فيما يشارك أوكلاند سيتي النيوزلاندي في البطولة كونه بطل قارة أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من الفريقين إلأى ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري في لقاء سيكون قوي للغاية في حال تأهل العميد المرتقب.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وتمتلك شبكة قنوات SSC حقوق إذاعة كأس العالم للأندية، بدأتها بنقل تغطية مميزة لمراسم القرعة، وجاء تردد قنوات إس إس سي على النحو التالي:

القمر الصناعي: NileSat

  • التردد: 12523.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: افقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الجودة: HD.

القمر الصناعي: ArabSat

  • التردد: 12417.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الجودة: HD.

القمر الصناعي: BadrSat

  • التردد: 12418.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الجودة: HD.
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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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