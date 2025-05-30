موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يستعد جمهور ومحبي كرة القدم السعودية بشكل خاص والعربية والعالمية بشكل عام لمواجهة من العيار الثقيل وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يلعب اتحاد جدة مع القادسية في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإنماء بجدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويهدف نادي الاتحاد إلى تحقيق الثنائية وضم الكأس لبطولة الدوري التي توج بلقبها الاثنين الماضي، بينما يرغب القادسية في تتويج جهوده الكبيرة هذا الموسم بتحقيق أغلى الألقاب المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 .

ويذهب لاعبي الاتحاد للمباراة بمعنويات عالية، بعدما نجحوا في حسم لقب الدوري، وسيكون الفريق حريصاً على تحقيق الثنائية لاسيما في ظل جاهزية لاعبيه فنياً ومعنوياً إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظى به .

الاتحاد يواجه القادسية

ويلعب فريق الاتحاد مباراة القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الليلة، بقائمة مكتملة بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والحارس الصربي بريدراج راجكوفيتش بعد عودته من الإصابة.

وفي الجهة الاخرى يدخل نادي القادسية للمباراة باحثًا عن بطولته الأولى بعد 31 عام من الغياب، حيث حقق الفريق آخر بطولة له عام 1994 عندما فاز بكأس الأمير فيصل بن فهد، خاصة أن الفريق يضم بين صفوفه مجموعة كبيرة من العناصر المميزة منهم مهاجميه الجابوني بيير أوباميانج والمكسيكي جوليان كينيونيس والإسباني ناتشو والأوروجوياني جاستون ألفاريز ومواطنه ناهيتان نانديز والأرجنتيني إيزيكويل فرنانديز والحارس البلجيكي كوين كاستيلس.

ويمكن القول أن مباراة اليوم هي الخامسة بينهما في كأس الملك، حيث تقابلا 4 مرات سابقة كانت الأولى في ربع النهائي عام 1978 وانتهت بفوز القادسية 3-1، بينما كانت الثانية في نصف النهائي عام 1986 وانتهت بفوز الاتحاد 1-0، والثالثة في ثمن النهائي عام 1988 وانتهت بفوز الاتحاد 1-0، في حين كانت الرابعة في ربع النهائي عام 2015 وانتهت بفوز الاتحاد 2-1 .