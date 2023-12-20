موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي 2023/2024 والقنوات الناقلة لها

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد، التي تجمع بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024 والقنوات الناقلة لها مباشرة.

مباراة الاتحاد ضد الرائد - المصدر: جوجل

الاتحاد ضد الرائد

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد نظيره الرائد على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، يوم السبت الموافق 23 من ديسمبر الجاري، وذلك بالجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024.

وشهد الدور الأول من الدوري السعودي بالموسم الحالي 2023/2024، وقد فاز العميد على الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل منها البرازيلي إيجور كورنادو “هدفين” والمغربي عبدالرزاق حمد الله “هدفًا”.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي

يحين موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، يوم السبت المقبل والموافق 23 من ديسمبر الحالي:

وتبدأ مواجهة العميد ضد رائد التحدي على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض، في تمام الساعة:

السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.

الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا.

السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الرابعة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ولذلك ستجد مباراة الاتجاد ضد الرائد على شاشتها بصورة مباشرة.

موقف الاتحاد والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة ، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 4 مباريات أخرى.

بينما على الجانب الآخر، فإن فريق الرائد يقبع في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، جمعها رائد التحدي من الفوز في 3 لقاءات، مع التعادل في 4 لقاءات أخرى، وخسر 10 مباريات.