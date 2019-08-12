موعد مباراة الاتحاد القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 – دور الثمانية

من سيقابل الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ومتى موعد مباراة الاتحاد القادمة في دور الثمانية من بطولة آسيا هي أسئلة تشغل تفكير كل الجماهير السعودية، بعدما تمكن الاتحاد من التأهل لهذا الدور، وبخصوص السؤال عن من سيقابل الاتحاد، فسوف يتقابل الاتحاد في دور الثمانية الفائز من مباراة الهلال والأهلي، في قمة آسيوية بنكهة سعودية منتظرة ومرتقبة، والفائز يتأهل لقبل نهائي البطولة.

موعد مباراة الاتحاد القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

كما ذكرنا من قبل سوف يتقابل الاتحاد في هذا الدور مع الفائز من مقابلة الهلال والأهلي، مباراة الاتحاد القادمة في دوري أبطال آسيا 2019 الذهاب ستكون في مدينة جدة وعلى ملعب الجوهرة، وتقام يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، على أن تقام مباراة العودة في جدة في حال تأهل الأهلي أو في الرياض في حال تأهل الهلال وذلك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، هذا وتنقل مباريات البطولة قنوات bein sports.

الاتحاد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريق ذوب آهن الإيراني، حيث فاز الهلال في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز أيضا في مباراة العودة بنتيجة 4-2، ليواصل العميد مشواره في البطولة للمنافسة على لقبها.