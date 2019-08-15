موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي القادمة في البطولة العربية.. القنوات الناقلة لكأس محمد السادس

ننشر موعد مباراة الاتحاد والعربي الكويتي القادمة في البطولة العربية 2019-2020 ومباراتي الذهاب والعودة في دور 32 من كأس الملك محمد السادس، وقمة مصرية كويتية مرتقبة بين الأخضر المصري والأخضر الكويتي، كما يسعدنا تقديم كل أخبار تلك المقابلة الهامة وأسماء القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية 2020 والتي تذيعها قناة فضائية مفتوحة مجانية، هذا ويبحث كل فريق عن استكمال المشوار في البطولة الأقوى عربيا للفوز بجائزتها الأولى والتي تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعربي الكويتي في البطولة العربية

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد المصري والعربي الكويتي عبر قناة مجانية مفتوحة، حيث تذيع مباريات البطولة العربية 2019-2020 قناة أبوظبي الرياضية، وتردد تلك القناة على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، حيث تقدم القناة التغطية الشاملة للمباريات مع الأستديوهات التحليلية بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي، يذكر أن تلك المباراة ستكون أول مباراة رسمية في الموسم الجديد للاتحاد السكندري المصري.

موعد مباراة الاتحاد والعربي الكويتي القادمة في البطولة العربية

مباراة الاتحاد ستكون المباراة الرسمية الأولى أيضا للعربي الكويتي، بعد عودة الفريق من المعسكر الأوروبي بإسبانيا، حيث لم يبدأ الدوري الكويتي حتى الآن.

موعد مباراة الذهاب:

تقام تلك المباراة يوم 27 أغسطس 2019 على ملعب صباح السالم بالكويت، موعد اللقاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 7.15 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت دبي.

موعد مباراة الاتحاد والعربي الكويتي العودة يوم 27 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، وتبدأ عند الساعة 8 مساء.