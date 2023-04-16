موعد مباراة الإياب بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات إياب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا يتقابل بايرن ميونخ ومان سيتي في مباراة تحديد المصير من يتأهل على حساب الآخر ويخطف بطاقة الصعود.

مانشستر سيتي في مباراة الذهاب حقق فوز غالي على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي على أرضية ملعب إستاد الاتحاد بمدينة مانشستر.

وافتتح رودريغو التسجيل في الدقيقة 27 من عمر المباراة، قبل أن يأتي ثاني أهداف مانشستر سيتي في شباك بايرن ميونخ عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 76 سجل ايرلينج هالاند ثالث الأهداف.

موعد مباراة الإياب بين بايرن ميونخ ومان سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين البايرن والمان سيتى يوم الأربعاء المقبل 19 أبريل الجاري، وسوف تلعب المباراة على أرضية إستاد أليانز أرينا في ألمانيا، ويدخل مان سيتي وله الأفضلية على بايرن ميونخ بنتيجة مباراة الذهاب بينما بايرن ميونخ يركز على العودة للمنافسة بريمونتادا وإشعال البطولة.

ومن المقرر أن الفائز في مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ سوف يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

شبكة قنوات بين سبورت القطرية هي المسئولة عن نقل بطولة دوري أبطال أوروبا للشرق الأوسط ومن المؤكد اذاعة المباراة عبر شاشة قناة beiN Sports premium 1.