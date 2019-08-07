موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا يوم 10 سبتمبر 2019، حيث يبدأ منتخب الإمارات مشواره في تصفيات المونديال مع تلك المجموعة السابعة مع منتخبات ماليزيا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا، ونظام التصفيات وتلك المرحلة قبل الأخيرة، يصعد أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات، وتتأهل تلك المنتخبات أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا بالصين 2023، هدف منتخب الإمارات هو تحقيق المركز الأول والتأهل للمرحلة الأخيرة والفاصلة للتصفيات.

موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 ضد منتخب ماليزيا سيكون خارج الديار، تقام المباراة على ملعب بوكيت خليل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يحل المنتخب الإماراتي ضيفا على نظيره الماليزي، هذا ومن المرتقب أن تشهد المباراة حضور جماهيري إماراتي متميز، حيث تعتبر ماليزيا واحدة من الوجهات السياحية المتميزة للسائحين العرب، ومن الممكن للمشجع الإماراتي السفر لماليزيا لمشاهدة المباراة وقضاء عطلة سياحية هناك.

موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات القادمة في تصفيات المونديال ستكون قنوات bein sports الناقل الحصري لكل مباريات تصفيات المونديال، يقود المنتخب الإماراتي فنيا المدرب الهولندي المتميز بيرت فان مارفيك، موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات كأس العالم ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 4.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت السعودية.