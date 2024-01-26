موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان في دور ال 16 من كأس آسيا 2023

يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم بنظيره منتخب طاجيكستان في كأس آسيا في الدور ال 16, في مباراة ينتظره محبي كرة القدم الإماراتية ومشجعي منتخب الإمارات.

ويقدم المنتخب الإماراتي أقوى الاستعدادات لمواجهة منتخب طاجيكستان في الدور ال 16 وليعبر هذا الدور بسلام إلى الدور القادم ويرفع من أمال وطموحات محبي المنتخب.

موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان

وتقام المباراة بين الإمارات وطاجيكستان يوم الأحد المقبل، بإستاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات والسادسة بتوقيت مصر.