يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم مع طاجيكستان في واحدة من المباريات القوية والتي ستكون ضمن منافسات الدور 16 من كأس أسيا 2023 المقام في دولة قطر، وتأهل منتخب الإمارات إلى الدور 16 بعد الحصول على وصافة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين صاحب المركز الثالث، بينما تأهلت طاجيكستان بعد حصولها علي وصافة المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان في الدور 16 من كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان

تقام مباراة الإمارات ضد طاجيكستان في الدور 16 من كأس آسيا، على استاد أحمد بن علي يوم الأحد القادم الموافق 28 يناير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعة مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة beIN Asian Cup، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأمارات

قد يبدأ المدير الفني لمنتخب الأمارات مباراة طاجيكستان بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع :خالد الطنخاني – زايد سلطان – بدر ناصر – عبد الله إدريس

وسط الملعب: عبد الله رمضان – يحيى نادر

وسط الملعب أمام : فابيو دي ليما – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

في الهجوم :سلطان عادل

وشارك منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة من كأس آسيا بجانب إيران وفلسطين وهونغ كونغ، ونجحت الإمارات في الفوز على هونغ كونغ في الجولة الأولى، وتعادلت مع فلسطين في الجولة الثانية، بينما هزمت من إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات.