موعد مباراة الإمارات ضد ماليزيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022







متى موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات كأس العالم ومتى موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات المونديال هي أسئلة كثيرة تشغل تفكير كل الجماهير الآسيوية الان، حيث يحل الأبيض الإماراتي ضيفا على منتخب ماليزيا في افتتاحية مشوار الأبيض في تصفيات كأس العالم، حيث لم يشارك منتخب الإمارات في الجولة الأولى، تضم تلك المجموعة منتخبات الإمارات وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند.







يقام موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة على ملعب بوكيت خليل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث من المرتقب أن يحضر هذا اللقاء عدد من السائحين الإماراتيين المتواجدين في ماليزيا بغرض السياحة، منتخب ماليزيا يتصدر تلك المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما تعادل منتخب فيتنام على ملعب تايلاند بدون أهداف وحصل كل منتخب على نقطة واحدة.

موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات مونديال 2022







يقود المنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم المدير الفني الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك، وقد خاض المنتخب عدة معسكرات تدريبية خارجية وداخلية، ولعب الكثير من المباريات الودية، موعد مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات المونديال يوم 10 سبتمبر 2019 سيكون عند الساعة 4.45 مساء بتوقيت دبي، هذا ومن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قنوات أبوظبي الرياضية.