موعد مباراة الإمارات ضد إندونيسيا القادمة تصفيات كأس العالم مونديال 2022

ننشر موعد مباراة الإمارات وإندونيسيا القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 مباراة الإمارات القادمة تلك ستكون يوم 10 أكتوبر 2019، وهي مباراة الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المزدوجة الآسيوية، ويستضيف الأبيض الإماراتي منتخب إندونيسيا على ملعب آل مكتوم بمدينة دبي، حيث يبحث منتخب الإمارات بقيادة بيرت فان مارفيك عن تحقيق فوز كبير وحصد الثلاث نقاط وحجز صدارة تلك المجموعة.







موقف المجموعة السابعة قبل موعد مباراة الإمارات وإندونيسيا القادمة وقبل مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، فيتصدر المجموعة منتخب تايلاند برصيد 4 نقاط من مباراتين، منتخب الإمارات له 3 نقاط من مباراة واحدة ويأتي في المركز الثاني، منتخب ماليزيا يأتي في المركز الثالث وله ثلاث نقاط من مباراتين، منتخب فيتنام الرابع وله نقطة واحدة من مباراة، بينما يحل في المركز الأخير منتخب إندونيسيا بلا رصيد بعد خسارتين.

موعد مباراة الإمارات ضد إندونيسيا القادمة في تصفيات مونديال 2022







المباراة الهامة ستكون منقولة على قنوات أبوظبي الرياضية، منتخب الإمارات بدأ مشوار تصفيات كأس العالم 2022 بفوز خارج الديار على منتخب ماليزيا المتطور بنتيجة 2-1، ليعود للوطن بثلاث نقاط هامة، موعد مباراة الإمارات وإندونيسيا القادمة يوم 10-10-2019 ستبدأ عند الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.