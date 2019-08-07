ننشر موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا وتاريخ مباريات الأبيض القادمة في المجموعة السابعة من المرحلة الثانية من تصفيات المونديال، المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023، مجموعة الإمارات في التصفيات تضم منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام، تضم التصفيات 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات كل مجموعة بها خمسة منتخبات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دورين، يصعد بنهاية تلك المرحلة للمرحلة الأخيرة 12 منتخب وهم أوائل المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

سوف يكون تاريخ موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات المونديال الأول ومباراة الإمارات وماليزيا يوم 10 سبتمبر 2019، ولقاء خارج الديار في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مباراة الإمارات الثانية ستكون داخل الدار، وستكون ضد منتخب إندونيسيا يوم 10 أكتوبر 2019، المباراة الثالثة ضد تايلاند في منتصف أكتوبر القادم، المباراة الرابعة ستكون مباراة الإمارات ضد فيتنام يوم 14 نوفمبر 2019 القادم، والجولة الخامسة تشهد لقاء الإمارات وماليزيا يوم 23 مارس 2020.

