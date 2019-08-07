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موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث

ننشر موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا وتاريخ مباريات الأبيض القادمة في المجموعة السابعة من المرحلة الثانية من تصفيات المونديال، المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023، مجموعة الإمارات في التصفيات تضم منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام، تضم التصفيات 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات كل مجموعة بها خمسة منتخبات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دورين، يصعد بنهاية تلك المرحلة للمرحلة الأخيرة 12 منتخب وهم أوائل المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

سوف يكون تاريخ موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات المونديال الأول ومباراة الإمارات وماليزيا يوم 10 سبتمبر 2019، ولقاء خارج الديار في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مباراة الإمارات الثانية ستكون داخل الدار، وستكون ضد منتخب إندونيسيا يوم 10 أكتوبر 2019، المباراة الثالثة ضد تايلاند في منتصف أكتوبر القادم، المباراة الرابعة ستكون مباراة الإمارات ضد فيتنام يوم 14 نوفمبر 2019 القادم، والجولة الخامسة تشهد لقاء الإمارات وماليزيا يوم 23 مارس 2020.

موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023
الموعدالمباراةالمكان
يوم 10 سبتمبر 2019مباراة الإمارات وماليزياماليزيا
يوم 10 أكتوبر 2019مباراة الإمارات وإندونيسياإندونيسيا
يوم 15 أكتوبر 2019مباراة الإمارات وتايلاندتايلاند
يوم 14 نوفمبر 2019مباراة الإمارات وفيتنامفيتنام
يوم 26 مارس 2020مباراة الإمارات وماليزياالإمارات
يوم 30 مارس 2020مباراة الإمارات وإندونيسياإندونيسيا
يوم 4 يونيو 2020مباراة الإمارات وتايلاندالإمارات
يوم 9 يونيو 2020مباراة الإمارات وفيتنامالإمارات

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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