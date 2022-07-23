موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري

بدأ نادي الإسماعيلي في العودة إلى الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة كبيرة جداً، وكان قد انتصر النادي الأصفر بقيادة مدربه الكابتن حمزة الجمل على نادي فيوتشر في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين، ويسعى نادي الإسماعيلي في استمرار سلسلة النتائج الإيجابية التي بدأها بالفوز على فريق يمتلك مقومات كبيرة مثل فيتشر إف سي، كما أنه انتصر من قبل على نادي سموحة بهدف نظيف.

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام بيراميدز

ويستعد نادي الإسماعيلي لملاقاة نادي بيراميدز في الجولة السادسةوالعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء الغد، وبدأ الإسماعيلي في الاستعداد منذ أيام بعد أن قرر المدرب حمزة الجمل إقامة معسكر مغلق للتركيز أكثر في هذه المباراة الهامة والمرتقبة أمام وصيف الدوري هذا العام وصاحب المركز الثاني.

موقف الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة وبدأ النادي في جمع النقاط والابتعاد عن القاع بعدما كان يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 خاضها الفريق السماوي، ويأمل كل فريق في الفوز والحصول على الثلاثة نقاط حيث يريد بيراميدز في الصعود نحو القمة ومطاردة نادي الزمالك المتصدر، ويسعى الإسماعيلي في الابتعاد عن مناطق الهبوط والوصول إلى المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.