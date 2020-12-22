موعد مباراة الأهلي و سونيديب فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا توقيت اللقاء والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية خلال الساعات القادمة إلى المباريات المرتقبة ببطولة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الجديدة، حيث يستهل المارد الاحمر النادى الاهلى أولى مشواره الافريقى الجديد بعد أن توج باللقب الافريقى خلال النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدى المارد الأبيض نادى الزمالك ، ومع افتتاح أولى المباريات حيث يستهل مشواره الافريقى الجديد للدفاع على اللقب الأفريقى وفى محاولة منه على فرض استحواذ من جديد على القارة السمراء حيث يحل ضيفا” ثقيلا على فريق سونيديب

موعد مباراة الأهلي وسونيديب

ويبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادى الاهلى عن موعد مباراة ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا للنادى الأهلى أمام فريق سونيديب ، وقد حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن الموقف المرتقب والذي يحل النادى الاهلى ضيفا على الفريق المنافس ليكون اللقاء بملعب استاد جينرال سيني كونتش بالنيجر ، وحدد الاتحاد أن يكون اللقاء يوم الاربعاء القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2020

ماهو موعد وبطاقة مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

المناسبة : دوري أبطال إفريقيا

الفريقين: الأهلي المصري V.S سونيديب

الملعب : استاد ملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر

موعد المباراة: الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020

توقيت اللقاء : فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه الخامسه بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثانية عصرا بالتوقيت العالمي جرينتش.

قائمة النادي الأهلي أمام سونيديب

وخلال الفترة الحالية ووسط جائحة كورونا ووفقا لاخر تحديث فقد جاءت القائمة التى سافرت مع بعثة الأهلى بعد غياب عدد من اللاعبين وهم محمد الشناوى وعلى لطفى مصطفى شوبير وحمدى فتحى ومحمد شريف وايمن اشرف وبدر بانون واحمد رمضان ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وكهرباء واليوديانج وصلاح محسن وعلي معلول واحمد ياسر ريان واكرم توفيق وجيرالدو

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى

وقد أعلنت قناة الاهلى على النايل سات بث المباراة القادمة المرتقبة بين النادى الأهلى و سونيديب والمقرر لها يوم غج الأربعاء فى دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا وكذلك قناة الجزيرة الرياضية