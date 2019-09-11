موعد مباراة الأهلي وكانوا سبورت .. دوري أبطال أفريقيا

نعرض لكم موعد مباراة الأهلي وكانوا سبورت في إطار مباراة ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء توقيت القاهرة على ملعب كانوا سبورت الغيني، وذلك بعد أن طالب نادي كانوا سبورت بتغيير توقيت المباراة لتقام في تمام الخامسة مساءا بدلا من الثالثة، خاصة بعد أن تم الإتفاق بين إدارة الفريقين على تغيير موعد مباراة الأهلي وكانوا سبورت دون اعترض من النادي الأهلي.







موعد مباراة الأهلي وكانوا سبورت

تقام مباراة الأهلي وكانوا سبورت في الخامسة مساء يوم 14 سبتمبر على ملعب كانوا سبورت الغيني، وسيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد كانوا سبورت على قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي لمباريات البطولة، ويسعى النادي الأهلي لإعادة البطولة الأفريقية الغائبة منذ 2013 التي تمكن فيها من الفوز على فريق أورلاندو الجنوب أفريقي.







أعلن الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن توجه بعثة النادي الأهلي إلى غينيا يوم 11 سبتمبر، وأكد على أن بعثة النادي الأهلي تتطلع إلى الفوز بالمباراة لضمان التأهل إلى دور المجموعات، إذ يسعى لاعبي النادي الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية تمكن الفريق من لعب مباراة الإياب بضمان التأهل لدور ال16 من دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يلتقي نادي الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري بعد لقاء كانوا سبورت الغيني.