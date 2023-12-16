موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم 2023 والقنوات الناقلة

تأهل النادي الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة 15 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

ويمتلك الأهلي خبرة كبيرة في كأس العالم للأندية، حيث سبق له التأهل إلى النهائي مرتين في أعوام 2006 و2022.

أما فلومينينسي فهو من الفرق القوية في البرازيل، وسبق له الفوز ببطولة الدوري البرازيلي مرتين في أعوام 2012 و2022.

ويمتلك فلومينينسي مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل ماتيوس بيريرا، وجابرييل باربوزا، ولوكاس فيريرا.

وتتمني جماهير الأهلي أن يتمكن الفريق من تحقيق الفوز على فلومينينسي والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

موعد المباراة

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نادي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الاثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر الجاري.

توقيت المباراة

وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

أقوال مدرب الأهلي ومدرب فلومينينسي البرازيلي

أكد سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، أن فريقه يستعد جيدًا للمباراة، وأن اللاعبين لديهم الرغبة في تحقيق الفوز.

وقال قمصان: “نحن نستعد جيدًا للمباراة، ولدينا الرغبة في تحقيق الفوز والوصول إلى النهائي، فلومينينسي فريق قوي، لكننا سنحاول تقديم أداء جيد والفوز بالمباراة”.

من جانبه، قال روجيرو ميكالي، المدير الفني لنادي فلومينينسي البرازيلي، إن فريقه يحترم الأهلي، لكنه يثق في قدرات لاعبيه.

وقال ميكالي: “الأهلي فريق كبير، لكننا نحترمه ونثق في قدرات لاعبينا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والوصول إلى النهائي”.

توقعات الخبراء

توقع خبراء كرة القدم أن تكون المباراة صعبة ومثيرة، وأن الفريقين سيقدمان أداءً مميزًا.

وقال الخبراء: “المباراة ستكون صعبة ومثيرة، لأن الفريقين يمتلكان لاعبين مميزين، الأهلي لديه خبرة كبيرة في كأس العالم للأندية، لكن فلومينينسي فريق قوي ويلعب كرة قدم هجومية”.

وأضافوا: “من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، لكن من المتوقع أن تكون المباراة صعبة ومثيرة”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي