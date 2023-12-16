موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية| وقناة مجانية ناقلة لها

ضرب النادي الأهلي المصري موعدًا مع التاريخ، لمواجهة نادي فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد الفوز الكبير على فريق الاتحاد السعودي صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف لهدف، ليتأهل رسميًا لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية، وفي حالة الفوز سوف يواجه الفائز من فريقي مانشيتر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وبطل المكسيك، ننشر لكم موعد المباراة التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر في مصر والدول العربية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية| والقنوات الناقلة

الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي

تمكن الأهلي من الانتصار العريض على اتحاد جدة السعودي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقام في السعودية، في مباراة قوية من المارد الأحمر، تمكن خلالها من فرض سيطرته على مجريات المباراة، واستطاع من التغلب على الخصم العنيد الذي يضم عدد من مشاهير اللعبة، أمثال كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، وفابينيو لاعب ليفربول السابق.

ويلتقي الأهلي فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في المباراة المنتظرة التي يسعى فيها المارد الأحمر للوصول للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية، من أجل اللعب على المركز الأول أو الثاني، حيث أن أكبر انجاز للقلعة الحمراء هو الفوز بالميدالية البرونزية للمركز الثالث أكثر من مرة، ولم يسبق له الوصول إلى المباراة النهائية، لذا سيكون أمام الشناوي ورفاقه مسؤولية كبيرة وصعبة من أجل تخطي بطل البرازيل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

يلتقي الأهلي وفلومينينسي يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتم إذاعتها وبثها على الهواء مباشرةً من قبل قنوات الرياضية السعودية SSC التي تملك حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا، ويتم نقلها أيضًا من خلال منصة شاهد.

كما يُمكن مشاهدتها عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة على ترددها الأرضي وليس الفضائي.

يُعلق على المباراة المرتقبة على قنوات السعودية الرياضية: علي سعيد الكعبي – محمد حسين اضرضور.

ومن ناحية أخرى وفور انتهاء مباراته اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يطير النادي إلى السعودية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر له أن يخوض مواجهة قوية أمام فريق أوراوا المكسيكي بطل الكونكاف في مباراة نصف النهائي، وينتظر الفائز منهما، الفائز من مواجهة الأهلي المصري وبطل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل الوافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أن تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمعرفة من سيتمكن من الفوز بالميدالية البرونزية.