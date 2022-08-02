موعد مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري المصري

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جماهير القلعة الحمراء بعد التعادل السلبي مع المقاولون العرب ألا وهو موعد المباراة القادمة التي سوف تجمع النادي الأهلي مع نادي فاركو في الجولة 28 من مبارايات بطولة الدوري المصري، وقد أغلق النادي الأهلي صفحة المباراة الماضية التي جمعته بنادي المقاولون العرب وبدا التفكير في المباراة القادمة، حيث إن المباراة سوف تكون صعبة أمام منافس قوي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

النادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري المصري واجة نادي المقاولون العرب وقدم أداء جيد في المباراة ولكن لم يحالفه الحظ ولم يتمكن من حسم المباراة بهدف يمكنه من الفوز، وبهذه النتيجة النادي الأهلي مطالب بتقديم أداء قوي أمام نادي فاركو من أجل تعويض المباراة الأخيرة، والعودة مرة أخرى لطريق المنافسة على بطولة الدوري المصري.

سوف تكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة نادي فاركو الأخيرة لم يتمكن من الفوز حيث واجة نادي طلائع الجيش فاز نادي طلائع الجيش بنتيجة هدف مقابل لاشئ، ليدخل الفريقين الأهلي وفاركو في المباراة من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى.

ترتيب النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري

المباريات فوز خسارة تعادل له عليه الفرق النقاط 27 مباراة 16 مباراة 3 مبارايات 7 مبارايات 51 هدف 21 هدف 31 هدف 55 نقطة

ترتيب نادي فاركو في بطولة الدوري المصري