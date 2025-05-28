موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2025 والقنوات الناقلة

يزداد الدوري المصري حماسة مع قرب انتهاء الموسم الحالي 2024- 2025، حيث تلعب مواجهات الجولة الثامنة من هذا الدوري الحاسمة والنارية، حيث تقام اليوم مباراة هامة بين فريق الاهلي وفريق فاركو في تلك المرحلة النهائية من الدوري، سنوضح موعد مباراة الأهلي وفاركو المنتظرة وما هي القنوات الناقلة للمباراة وغيرها من التفاصيل.

تشهد بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2024- 2025 صراع قوي للغاية بين فريقي الأهلي وبيراميدز للحصول على لقب بطولة الدوري، حيث يحتل فريق المارد الأحمر المركز الأول من جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، أما الفريق السماوي يحتل المركز الثاني من الجدول برصيد 53 نقطة، وهذا ما سبب في أن الملايين من محبي كرة القدم المصرية يتابعوا اخبار الدوري بشدة، لذلك سنتعرف على موعد مباراة الأهلي وفاركو المنتظرة التي ستقام اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في المواعيد التالية:

تنطلق صافرة بداية المباراة المنتظرة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة للمباراة الأهلي اليوم

من المعروف ان مجموعة قنوات أون سبورتس لديها حقوق بث ونقل فعاليات ومباريات الدوري المصري الممتاز 2025، حيث تم تخصيص قناة ON SPORTS 1 لنقل مباراة الأهلي اليوم.

ما هو التشكيل المتوقع لفريق الأهلي اليوم

من المتوقع ان يعتمد الكابتن عماد النحاس مدرب الفريق الأهلي التشكيل التالي وهو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، ومصطفي العش، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

من هم حكام المباراة اليوم

وقد قامت لجنة الحكام الرئيسية بإسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي وفاركو إلى الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وسمير جمال كمساعد ثانٍ، وحماد القلاوي كحكم رابع، اما في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، تم اسناد مهمة التحكيم لعبد العزيز السيد كحكم فيديو رئيسي، وخالد حسين كمساعد حكم الفيديو.