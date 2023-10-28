يستعد المارد الأحمر لملاقاة فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023-2024 في نسختها الأولى، في مباراة نارية مرتقبة من قبل الملايين من جمهور الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مشوار النادي الأهلي وصن داونز في البطولة

تمكن النادي الأهلي من الصعود لمباراة نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بعد أن تمكن الفريق من التعادل بهدفين في مباراة الذهاب، ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة العودة بالقاهرة.

وبذلك تمكن الأهلي من الصعود بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وعلى الجانب الآخر تمكن صن داونز من التأهل لمباراة الدور نصف النهائي بعد تعادله السلبي ضد بترو أتليتكو الأنجولي بملعب لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا.

وفي مباراة الذهاب تمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون رد على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ليضرب موعداً مع النادي الأهلي في مباراة نارية مرتقبة.

تغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة صن داونز والأهلي المصري في ذهاب دور نصف النهائي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 على ملعب لوفتس سارسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

فيما تقام مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023.

القنوات الناقلة للمباراة

في إطار حرص الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على إنجاح بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، لم يتم إسنادها لقناة واحدة بشكل حصري ولكن البطولة مذاعة على عدة قنوات وهي: