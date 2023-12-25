موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2023

تُقام مباراة الأهلي المصري وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2023-2024 بنظام الأربع فرق والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية عالية بعد تتويجه ببرونزية كأس العالم الأندية بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، كما يمتلك الأهلي العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز مما يجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيسعى لتحقيق مفاجأة في المباراة، ويُعد سيراميكا من الأندية الصاعدة حديثًا في للدوري الممتاز ولكنه بالرغم ذلك فاز بلقب كأس الرابطة المصرية المحترفة عام 2022، ليصبح أول فريق يحقق هذا اللقب ولذلك لا يعتبر بالخصم السهل للنادي الأهلي بالإضافة إلى امتلاكه العديد من اللاعبين المحترفين والمميزين.

تقابل الأهلي وسيراميكا كليوباترا 5 مرات في جميع المسابقات، فاز الأهلي في 3 مباريات وتعادل في مباراتين.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري المصري موسم 2023-2024، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 بهدف ياسر إبراهيم ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة الأخيرة.

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة

يمكنك مشاهدة مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أو قناة أبو ظبي الرياضية.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: كوكا، امام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات

التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني، جاستيس أرثر، احمد رمضان بيكهام، محمد شكري

خط الوسط: محمد إبراهيم، محمد كناريا، محمد توني

خط الهجوم: صديق اوجولا، أحمد ياسر ريان، محمد عنتر