موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري 2023 – 2024 والقنوات الناقلة

يتابع العديد من عشاق الكرة المصرية مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة السوبر المصري، والتي من المقرر إقامتها في الإمارات العربية، حيث ينهي المدير الفني للنادي الأهلي “مارسيل كولر” تدريباته اليوم، من أجل وضع اللمسات الأخيرة والتكتيك المناسب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتخطي فريق سيراميكا كليوباترا العنيد، والوصول إلى المباراة النهائية والتي من المقرر إقامتها أيضاً في الإمارات العربية.

مباراة الأهلي المصري امام سيراميكا والقنوات الناقلة

الأهلي يحصد البرونزية والمركز الثالث في مونديال الأندية

يخوض المارد الأحمر اليوم الأحد مرانه الأخير والوحيد على ملعب المباراة بعد وصوله إلى أبوظبي مساء أمس، قادماً من المملكة العربية السعودية، بعد حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية في مباراة قوية أقيمت أمام الفريق الياباني مساء يوم الجمعة الماضية، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، وذلك ضمن منافسات كأس السوبر المصري، وسط متابعة جماهيرية كبيرة للغاية، وذلك نظراً لشعبية النادي الأهلي المصري الحاصل على برونزية كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المصرية مباريات الأهلي في السوبر المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، وذلك من أجل تحليل المباراة بشكل جيد، وكشف العديد من نقاط الضعف والقوة في الفريقان، ويكون الاستوديو التحليلي قبل المباراة وبين الشوطين وبعد انتهاء المباراة، كما تنقل المباراة قناة أبوظبي الإمارتية.

البطولة السوبر المصري المباراة الأهلي ضد سيراميكا موعد وتوقيت المباراة الاثنين 25 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الدولة الإمارات العربية

نهائي السوبر المصري

من المقرر أن تٌقام المباراة النهائية بين الفريق الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوبترا، والفائز من فريق بيراميدز ومودرن فيوتشر رابع الدوري في نهائي بطولة السوبر، ويلعب الخاسر من المباراتين من أجل تحديد المركز الثالث والرابع.

تحاول الفرق المصرية الأربعة الاستعداد جيداً لتلك البطولة الهامة، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيره العريضة والفوز بلقب السوبر المصري، وخاصة نادي بيراميدز الذي يراهن على شعبيته الكبيرة في دولة الإمارات العربية، ولكن يدخل المارد الأحمر تلك التصفية بمعنويات عالية مرتفعة، وخاصة بعد حصد برونزية مونديال العالم.