موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة لها

يحتضن استاد الإسكندرية مباراة قوية للغاية تجمع بين النادي الأهلي ومنافسه سموحة الخميس المقبل الموافق 27 يناير 2022 ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة 2022.

افتح النادي الأهلي مشواره بالبطولة بنتائج غير متوقعة وجميعها مفاجئة، حيث أن النادي لم يتمكن من تحقيق الفوز منذ انطلاق منافسات البطولة، ولكن يرجع السبب لغياب لاعبي الفريق الأول بسبب مشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب المصري، حيث يعتمد الأهلي الآن على ناشئيه وبسبب هذا الأمر تعادل الأهلي في جولاته الثلاثة بالبطولة، حيث تعادل في جولته الأولى أمام الجونة بنتيجة خالية من الأهداف، فيما خرج بنتيجة هدف مقابل هدف أمام الدراويش، كما تعادل في مباراته الثالثة أمام المقاولون العرب، وفي هذه المواجهة يسعى الأهلي لتحقيق أول فوز له على نظيره سموحة.

على الجانب الآخر يتواجد سموحة الذي لم يحقق إلا انتصار وحيد فقط، حيث سقط أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، وتعادل مع البنك الأهلي في جولته الثانية، ولكن تمكن من تحقيق الفوز في جولته الثالثة على حساب الجونة وانتهت المباراة بنتيجة هدفين نظيفين، ويسعى سموحة للمواصلة في مسار الفوز وهدفه الرئيسي الآن الخروج بنتيجة ايجابية من الأهلي في لقاء الخميس.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة لها