موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري 2023 – 2024.. والتشكيل المتوقع للأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق نادي سموحة في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

النادي الأهلي يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري، ويرغب في الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة.

بينما فريق سموحة يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ستقام مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، ستلعب المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

فريق مارسيل كولر يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق الانتصار بثلاثية على فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تلعب مباراة الأهلي وسموحة على ستاد “المقاولون العرب”.

التشكيل المتوقع للاهلي أمام سموحة

من المتوقع أن يبدأ مدرب النادي الأهلي “مارسيل كولر” مباراة سموحة بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وامام عاشور.

الهجوم: كريم فؤاد وحسين الشحات ومحمود كهربا.