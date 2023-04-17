موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري “كل ما تريد أن تعرف عن المباراة، التفاصيل كاملة”

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته يوم أمس الأحد على ملعب ستاد التتش في مقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق سموحة. يترقب الأحمر مباراة قوية ضد سموحة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

موقف الأهلي وسموحة في جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بعد مشاركته في 20 مباراة حيث حقق الفوز في 15 وتعادل في 5 ولم يتلقَ أي هزيمة. وبالمقابل، يحتل سموحة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 25 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 8.

موعد المبارة

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة:

التاسعة والربع “09:15” مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة والربع “10:15” مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشر والربع “11:15” مساءً بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم

ستذاع مباراة الأهلي وسموحة على قناة ON Time Sports، وسيكون هناك استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين والتعليق على الأحداث المهمة التي ستحدث خلال المباراة.

حكم مباراة الأهلي وسموحة

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز.

وجاء اختيار الحكم طارق مجدي لإدارة المباراة كحكم رئيسي، ويعاونه شريف عبد الله وشهاب راشد كحكمين مساعدين. وصبري إبراهيم كحكم رابع، وسيتم استخدام تقنية الفيديو من قبل الحكم حسام عزب، ويعاونه الحكم هيثم الشريف.

ملعب المباراة

يصطدم الأهلي بمنافسه سموحة، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، وتحديداً على ملعب الجيش، حيث يلعب سموحة مبارياته الرسمية.

حقيقة مشاركة كهربا

على الرغم من إيقافه، إلا أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تم تضمين اسمه في قائمة الأحمر لمواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأفادت تقارير صحفية أن كهربا سيكون ضمن البعثة المسافرة إلى الإسكندرية لخوض المباراة.

لجنة الإنضباط تعاقب كهربا

لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت عقوبات على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، بعد شكوى تقدم بها نادي الزمالك.

وقد تم إيقاف كهربا عن المشاركة في 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، بسبب بعض الهتافات الصادرة منه لجماهير الزمالك في مباراة القمة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الفريق المشاركة في مباراتهم أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وأوضح مصدر داخل النادي أن هؤلاء اللاعبين لم يتم إضافة أسمائهم في القائمة النهائية للمباراة.

وأكد المصدر أنه تم استبعاد كل من علي معلول وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وحمدي فتحي وبرونو سافيو وشادي حسين.

وأوضح أن غياب الثنائي علي معلول وحسين الشحات يعود إلى الحاجة إلى الراحة، فيما تم استبعاد أحمد عبد القادر ورامي ربيعة والضاوي كريستو بسبب الإصابة.

وأضاف أن استبعاد حمدي فتحي جاء بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بينما تم استبعاد برونو سافيو وشادي حسين وحمزة علاء وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية وتقنية.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام سموحة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد القندوسي، عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، بيرسي تاو.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

أخر خمس مباريات للأهلي

أخر خمس مواجهات لسموحة

موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى

يستعد فريق الأهلي لمواجهة تحدي قوي عندما يلتقي مع الرجاء المغربي يوم 22 أبريل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة للفريقين لإظهار قوتهما والمنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي. ويسعى الفريق الأحمر إلى الفوز في هذه المباراة والمنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة في تاريخه.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة مثيرة بين فريق الأهلي والرجاء في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذه المواجهة تعد مكررة بالنسبة للفريقين، حيث سبق وأن التقيا في نفس الدور في النسخة الماضية من البطولة.

صحيح، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي يوم 22 أبريل في ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما ستقام مباراة الإياب في المغرب يوم 29 أبريل.

وفي حالة تأهل الأهلي على حساب الرجاء المغربي، سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي.