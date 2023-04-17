موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم 17-4-2023 الدوري المصري

يستعد ستاد الجيش ببرج العرب لاستضافة مباراة الأهلي وسموحة اليوم وذلك ضمن منافسات الأسبوع ال 26 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على صدارة جدول الترتيب، بينما يسعى نادي سموحة للهروب من صراع منتصف الجدول، ونتابع عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة الأهلي اليوم ضد سموحة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة مساء اليوم الأثنين 17-4-2023 وذلك في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية، ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة حصل عليها من 20 مبراة خاضها حتى الان، ولم يخسر الأهلي أي مباراة في الدوري حيث فاز في 15 وتعادل في 5 مباريات، سجل خلالهما 38 هدف، وتلقت شباكه 7 أهداف في إحصائيات ممتازة لكولر المدير الفني للشياطين الحُمر، ويعتبر النادي الأهلي بهذه الاحصائيات أقوى هجوم وأقوي دفاع في الدوري المصري.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الأهلي وسموحة

تعتبر قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف، أو عبر صفحة وقناة كورة بلس على فيسبوك ويوتيوب، ويحتل سموحة المركز ال 9 برصيد 31 نقطة، وخاض سموحة 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10 مباريات، وفي نفس الجولة يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في نفس التوقيت.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة