موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز 2021, انتهت مباراة المارد الأحمر الأخيرة بالتعادل الايجابي 2-2 مع نادى بيراميدز الأسبوع الماضي, وذلك يضع ترتيب الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطه, بينما في المركز الأول نادى الزمالك برصيد 61 نقطه, وفى المركز الثاني المصري برصيد 43 نقطه.

موعد مباراة النادي الأهلي ونادى سموحه في الدوري الممتاز

يلتقى النادي الأهلي مع نادى سموحه يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021, ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز, وستقام المباراة على ملعب الإسكندرية, في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة, وتذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت.

يذكر أن النادي الأهلي لديه مباريات مؤجلين من الجولات السابقة, ويسعى لتحقيق الانتصارات ليتقدم في جدول الدوري.