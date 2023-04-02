موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر وتشكيل الفريقين المتوقع والقنوات الناقلة وترددها

ستشهد مصر وجموهورها الرياضي قمة كروية كبيرة في شهر رمضان الجاري بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2022 المؤجل لعام 2023. ينتظر هذه المباراة ملايين المشجعين لكرة القدم في مصر والوطن العربي. ولأن موقع نجوم مصرية حريص على تغطية آخر الأخبار الرياضية والكروية المحلية والعالمية، فسيتم تقديم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وترددات القنوات الناقلة للمباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع فيما يلي من الفقرات التالية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ستجري المواجهة النهائية بين الأهلي وبيراميدز في كأس مصر نسخة 2022 المؤجلة يوم الإثنين الموافق 10 أبريل على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الخرطوم، طرابلس، بيروت، وفي تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر، سوريا، العراق، اليمن، الأردن، والكويت، وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس والجزائر، والمغرب. حتى يشاهد الملايين المترقبين من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي هذه المواجهة النارية بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة ببث كافة مباريات الأندية المصرية المحلية ومباريات منتخبنا الوطني في مصر للمنطقة العربية وشمال أفريقيا، وستبث المباراة الحاسمة بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر بث مباشر، مجاناً عبر التردد التالي:

يمكنك مشاهدة قناة أون تايم سبورت OnTime Sports التي تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، من خلال الاستقطاب الرأسي V وتردد 11861 ومعدل الرمز 2750 والتصحيح 5/6 على القمر الصناعي نايل سات، وتذكر أن التشفير للقناة مفتوحة مما يعني أنها مجانية للمشاهدة.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

وبالنسبة لـ تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهائي كأس مصر أمام الأهلي ويتضمن حارس المرمى والمدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين الآتيين:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

المدافعون: محمد حمدي، علي جبر، أسامة جلال، محمد الشيبي

لاعبو الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد

المهاجمون: مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر والتي تتضمن اللاعبين التالية: