موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة والمعلقين

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2021-2022، والتي من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، وهي السمة الغالبة لمباريات الفريقين، ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق آمال وطموحات جماهيره في الفوز باللقب لتعويض خسارة لقب العام الماضي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، بينما يسعى الأزرق السماوي إلى تحقيق الفوز باللقب الأول في تاريخه، وكتابة تاريخ جديد للنادي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

من المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة نهائي كأس مصر 2021 -2022، في الساعة التاسعة والربع مساءً يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أبريل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وبحضور نحو 20 ألف متفرج، على أن يقود المباراة طاقم تحكيم مصري، بعدما رفض اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، حيث عبرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن ثقتها في قدرة طاقم التحكيم المصري على إدارة المباراة بنجاح.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، ويسبقها استوديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير ويضم كوكبة من نجوم التحليل، كما أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن أن مدحت شلبي سيكون المعلق على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون محمد الكواليني معلقاً على القناة الصوتية الثانية، ويمكن التحكم في اختيار المعلق عن طريق الضغط على زر audio الموجود في جهاز التحكم، للتنقل بين القناة الصوتية الأولى والثانية واختيار المعلق.