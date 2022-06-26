موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والتشكيل المتوقع

يلتقي مساء اليوم النادي الأهلي مع نظيره نادى بيراميدز ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر على أرضية ستاد القاهرة الدولي, وفي هذه المواجهة يطمح كلا الناديين إلى الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي حيث سيلتقي الفائز مع نادى بتروجيت في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تُقام مواجهة النادي الأهلي ونادى بيراميدز في التاسعة والنصف مساء ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر حيث تُقام المواجهة باستاد القاهرة الدولي, ويُدير اللقاء تحكيميا الحكم الروماني إستفان كوفاكس, وتُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 1.

مشوار الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

وصل النادي الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز علي نادى إنبي بهدف دون مقابل في دور الستة عشر, بينما تأهل نادى بيراميدز إلي الدور ذاته عقب هزيمته لنادى سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

فيما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة نادي بيراميدز.

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن

خط الهجوم : محمد شريف

مقاعد البدلاء : مصطفي شوبير – حمزة علاء – محمود متولى – بدر بانون – محمد هاني – علي معلول – أحمد نبيل كوكا – محمد أشرف – زياد طارق – وليد سليمان – حسام حسن

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

فيما يلي التشكيل المتوقع لنادى بيراميدز لمواجهة النادي الأهلي.

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : على جبر – حسين السيد – أسامة جلال – أحمد فتحي

خط الوسط : هشام محمد – رمضان صبحي – عبد الله السعيد

خط الهجوم : إسلام عيسى – وليد الكرتي – لاكاى (فخر الدين بن يوسف )

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تواجه النادي الأهلي ونادى بيراميدز في مناسبتين سابقتين في كأس مصر وكان الفوز في المواجهتين من نصيب نادى بيراميدز, وانتهت المواجعتين بنفس النتيجة بهدف مقابل لا شيء لنادي بيراميدز.