موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري والتشكيل المتوقع للفريقين

يلتقي اليوم النادي الأهلي المصري ونادي بيراميدز في مباراة كأس السوبر المصري، ويبحث العديد من محبي ومتابعي الفريقين والجماهير المصرية والعربية عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري، فيما يلي من خلال هذا التقرير مزيد من التفاصيل عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين.

مباراة الأهلي وبيراميدز

يلتقي اليوم النادي الأهلي وبيراميدز في مباراة كأس السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد لحسم لقب كأس مصر النسخة الأخيرة، ويلعب نادي بيراميدز المباراة وهو وصيف الدوري المصري موسم 2021-2022 بعدما اعتذر نادي الزمالك بطل الدوري عن المشاركة في المباراة على خلفية اعتراضه على عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا.

ويستعد النادي الأهلي للمباراة بكامل قوته الهجومية بعدما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الرجاء المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، ويسعى المدير الفني مارسيل كولر إلى حصد بطولة جديدة على حساب نادي بيراميدز خاصةً بعد الفوز في مباراة نهائي كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

على الجانب الآخر وافق نادي بيراميدز على الفور بلعب مباراة السوبر المصري بعدما اعتذر نادي الزمالك المصري، ويبحث نادي بيراميدز تحت قيادة المدير الفني باتشيكو على أول بطولة تكتب في تاريخ النادي، بعدما فشل في كافة البطولات كان آخرها الخروج من كأس الكونفيدرالية الأسبوع الماضي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يلتقي الأهلي وبيراميدز اليوم على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في مباراة حسم بطل كأس السوبر المصري، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للفريقين

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المتوقع أن يخوض مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – علي معلول.

: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – علي معلول. خط الوسط : ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي.

: ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي. خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود كهربا.

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

من المتوقع أن يخوض المدير الفني لنادي باتشيكو بالتشكيل التالي: