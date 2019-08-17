موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم السبت 17-8-2019 في كأس مصر والقناة الناقلة

يخوض النادي الأهلي مباراته اليوم أمام نظيره بيراميدز في إطار مباريات دور ال 16 كأس مصر، اللقاء المنتظر من الملايين من جماهير الكرة المصرية بكون الأهلي بطل الدوري للموسم الماضي وبيراميدز الذي استطاع أن يُخلد اسمه في الكرة المصرية وحقق المركز الثالث في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، جدير بالذكر أن مباراة الأهلي الأخيرة كانت في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي أمام اطلع برة وفاز برباعية نظيفة، بينما بيراميدز في مباراته الماضية في إطار تصفيات مباريات الكونفدرالية الأفريقية فاز على نظيره ايتول دو كونجو بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المُقرر لها إقامتها اليوم على استاد برج العرب في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وسوف تكون مباراة الأهلي وبيراميدز مُذاعة عبر شاشة أون سبورت بشكل حصري، حيث تناولت الصحف المصرية هذا اللقاء تحت عنوان “الأهلي في مهمة رد الإعتبار أمام بيراميدز في لقاء اليوم السبت”.

المباراة المناسبة الملعب توقيت المباراة القناة الناقلة الأهلي ضد بيراميدز دور ال 16 كأس مصر استاد برج العرب 20:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت السعودية. أون سبورت

وسوف يقود مباراة الأهلي ضد بيراميدز الحكم المصري جهاد جريشة، خاصةً وأن كل من الأهلي وبيراميدز لم يقدموا طلبات للإتحاد المصري من أجل استقدام حكام أجانب، ومن ثم تم تعيين حكم مصري لإدارة اللقاء، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز فور نهايتها.