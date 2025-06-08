استعدادات كأس العالم للأندية .. موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية المنتظرة 2025

يستعد جماهير الأهلي لمشاهدة المباراة الودية المنتظرة بين فريق الأهلي المصري وفريق باتشوكا المكسيكي التي تعتبر تدريبًا لفريق المارد الأحمر لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية في موسم 2024- 2025 التي ستبدأ بعد أيام قليلة، سنوضح لكم في فقرات المقال تفاصيل موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية وما هي القنوات الناقلة لأحداث المباراة، تابعونا.

سيخوض فريق الأهلي المصري مباراة ودية هامة جدًا قبل بدأ بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك أمام فريق باتشوكا المكسيكي على ملعب تشيس في مدينة ميامي الأمريكية، فهي أولى مواجهات فريق الأهلي المصري مع المدير الفني الجديد البرتغالي خوسيه ريبييرو، أما عن موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية المنتظرة التي ستقام في منتصف الليل من اليوم الأحد 8 يونيو 2025 وذلك في المواعيد التالية:

تبدأ المباراة الودية في تمام الساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

وفي تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

وأخيرًا تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت دول المغرب العربي.

ما هي القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تمتلك مجموعة قنوات أون سبورتس المصرية حقوق بث ونقل المباراة الودية بين فريق الأهلي وفريق باتشوكا اليوم بالمجان للجميع في مصر والوطن العربي، فقد تم تخصيص قناة ON Sport 1 لنقل المباراة

من هو معلق المباراة

فقد تم الإعلان عن إسناد مهمة التعليق على المباراة الودية اليوم للمعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.

تشكيل فريق الأهلي

سيعتمد البرتغالي خوسييه ريبييرو مدرب فريق الأهلي الجديد التشكيل التالي: