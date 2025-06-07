موعد مباراة الأهلي وباتشوكا والقناة الناقلة استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025 – 2026

تتجه أنظار مشجعي النادي الأهلي ونظيرة نادي باتشوكا صوب المواجهة المرتقبة القادمة، والتي من المقرر أن تقام على ملعب “تشيس ستاديوم” بمدينة ميامي الأمريكية، وتأتي المباراة في أطار منافسات ودية في المعسكر الإعدادي الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وفي السطور التالية نستعرض معكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد المباراة والقنوات الناقلة للقاء المرتقب.

موعد المباراة

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من النادي الأهلي ونظيرة نادي باتشوكا، يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة القادمة والتي ستجمع بين كل من النادي الأهلي ونظيرة نادي باتشوكا، على مجموعة قنوات أون سبورت، وتحديدا عبر قناة أون سبورت 1.