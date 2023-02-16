موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2022 -2023، وتأهل الأهلي إلي دور المجموعات بعد الفوز علي اتحاد المنستيري التونسي في دور 32 بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب بتونس، بثلاث أهداف نظيفة في مباراة العودة بمدينة القاهرة، ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا بجانب الهلال السوداني والقطن الكاميروني، وصن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الأهلي والهلال

تلعب مباراة الأهلي والهلال يوم السبت 18 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport، الحاصلة علي حقوق بث مباريات البطولة.

ويدير مباراة الأهلي والهلال الحكم الموريتاني يبدأ دهاني ويساعده كل من كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثاني، باباكار سار حكما رابعا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال

قد يعتمد المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو

والجدير بالذكر بإن النادي الأهلي حصل علي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد الخسارة من ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، والخسارة من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.