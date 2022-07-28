موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

الأهلي يواجه نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين في بطولة الدوري العام، وسيتواجه الفريقان يوم السبت الموافق 30 يوليو، ونجد أن الأهلي يسعى بكل قوته من أجل تحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل أن يستمر في المنافسة على درع الدوري، ولكن المقاولون لن يسمح بالهزيمة بسهولة فهو يريد الهروب من الهبوط.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

سوف يلتقي الفريقان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك مساء يوم السبت القادم 30 يوليو، وسوف يستضيف ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر تلك المباراة الشرسة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

ستنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث مباراة الأهلي والمقاولون؛ حيث أن قناة أون تايم سبورتس مالك لحقوق بث مباريات الدوري المصري موسم 2021 – 2022.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

يتوقع أن يلعب المارد الأحمر بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : كريم فؤاد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط : رامي ربيعة، حمدي فتحي، وأليو ديانج.

خط الهجوم : محمد نجدى أفشة، حسام حسن، أحمد عبد القادر.

يتوقع أن يلعب سواريش المدير الفني لفريق الأهلي بنفس التشكيلة التي لعب بها أمام مصر المقاصة في مباراة الأهلي الأخيرة، والتي تمكن فيها الأهلي من تحقيق الفوز بصعوبة على نظيره بهدف مقابل لا شيء.