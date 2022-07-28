موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري

أغلق النادي الأهلي بقيادة جهازه الفني ريكاردو سواريز صفحة مباراة مصر المقاصة التي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ وبأداء غير مقنع للنادي الأهلي وأقيمت مباراة النادي الأهلي ونادي مصر المقاصة ضمن مبارايات الجولة 27 من مبارايات بطولة الدوري المصري، ويسعى النادي الأهلي أن يعود مرة أخرى للمنافسة على الدوري المصري، لهذا السبب سوف يعمل النادي الأهلي على الفوز بالمباراة القادمة التي سوف تجمعه مع نادي المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

مباراة النادي الأهلي ونادي المقاولون العرب مباراة صعبة لكلا الفريقين من ناحية النادي الأهلي الذي يسعى للعودة مرة أخرى للمنافسة على بطولة الدوري المصري،

سوف يكون موعد المباراة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي المقاولون العرب الذي يسعى للفوز بالمباراة والخروج من مراكز الهبوط وضمان البقاء في الدوري المصري، حيث النادي المقالون لم يتمكن من الفوز في مباراته الأخيرة أمام نادي سموحة وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري

المباريات فوز خسارة تعادل له عليه الفرق النقاط 25 مباراة 16 مباراة 3 مبارايات 6 مبارايات 51 هدف 21 هدف 31 هدف 54 نقطة

ترتيب نادي المقاولون العرب في الدوري المصري