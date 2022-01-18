موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يحتضن ملعب الأهلي WE السلام مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين نادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب، ضمن إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الرابطة المصرية 2022.

لم يفتتح النادي الأهلي مشواره بالبطولة كما اعتاد عليه جماهيره ولكن السبب وراء ذلك هو مشاركة لاعبي الفريق الأول مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا الجارية الآن 2021 – 2022، لذلك يعتمد الأهلي الآن على ناشئيه، حيث تعادل في جولته الأولى أمام الجونة، وتعادل في الثانية أمام الدراويش في مباراة شهدت أجواء من الحماس ولكنها انتهت بنتيجة هدف لكل منهما.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جولته الثالثة أمام المقاولون العرب الذي يخوض البطولة بقوامه الأساسي ليكون الفوز الأول له في البطولة.

في الجانب الآخر يوجد فريق المقاولون العرب الذي يسعى لتحقيق الفوز على نظيره الأهلي مستغلاً مشاركة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا باعتبارها فرصة ذهبية لن تُعوض مرة أخرة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة لها