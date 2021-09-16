موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب الودية والقنوات الناقلة لها

يحل نادي المقاولون العرب ضيف على النادي الأهلي على ملعب التتش يوم الخميس الموافق السادس عشر من سبتمبر في تمام الساعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب ودية وستكون ضمن استعدادات وتجهيز الفريقين للموسم الجديد، وقد خاض الأهلي مباراة أمام بتروجيت الاثنين السابق وكانت ودية أيضا، يقوم المدير الفني بيتسو موسيماني بتجربة لاعبي الفريق والصفقات التي جددت علي الفريق الأحمر منها عمار حمدي القادم من فريق الاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر القادم من فريق سموحه ومعه حسام حسن مهاجم الأهلي الجديد وكريم فؤاد القادم من نادي إنبي وأيضا النجم الأجنبي الجديد لويس ميكيسوني أما عن بيرسي تاو فسيغيب عن هذه المباراة ولن يلحق أيضا بمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري ولكن طمئن الجهاز الطبي الجماهير أنه سوف يشارك في مسابقة كأس مصر إذا لعبت وذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

ضمن المقاولون العرب البقاء في الدوري المصري بعد صراع طويل دام لآخر أسابيع الدوري المصري مع شبح الهبوط وكان الموسم بالنسبة للفريق ليس على ما يرام بقيادة المدير الفني عماد النحاس لاعب الأهلي السابق، أم عن الأهلي احتل المركز الثاني بعد فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد سلسلة من التعادلات والخسارة التي لحقت بفريق الأهلي آخر الأسابيع أبرزها خسارته من نادي الإسماعيلي وضياع المنافسة على لقب الدوري، ولذلك يريد بيتسو موسيماني الثأر وإثبات إمكانياته الفنية والفوز بالدوري المصري الممتاز والمنافسة على جميع بطولات هذا الموسم كعادة النادي الأهلي.

يتطلع النادي الأهلي للفوز بالسوبر المصري الذي سوف يقابل فيه نادي طلائع الجيش، اما عن السوبر الأفريقي فسوف يلاقي نادي الرجاء المغربي وبعدها يطير لاعبي النادي الأهلي للاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية فسيكون موسم أما حافل بالبطولات وبداية مبشرة أو تكون غير ذلك.