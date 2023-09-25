موعد مباراة الأهلي والعين في كأس الملك 2023-09-26 والتشكيل المتوقع لقلعة الكؤوس

تترقب جماهير الراقي قلعة الكؤوس موعد مباراة الأهلي والعين، في اليوم الختامي من مباريات دور أل 32 من بطولة كأس خادم الحرمين، اللقاء الذي يأتي بعد هزيمة الأهلي أمام النصر في ديربي الجولة السابعة برباعية مقابل ثلاث أهداف، لتكون الخسارة الثانية في الدوري بعد خسارة الأهلي بخماسية أمام الفتح، وهو ما يؤكد وجود خلل في خط دفاع الأهلي، المباراة مباراة نادي العين وهو منظم اللقاء تقام المباراة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بمدينة حائل، وتنقل عبر قناة ssc الرياضية ومنصة شاهد، لا بديل عن الفوز للأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الكأس 13 مرة ويسعى للفوز بالمرة أل 14 في تاريخه، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة.

صورة لاعبي الأهلي والعين المصدر جوجل

موعد مباراة الأهلي والعين في الكأس

15.00 : الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

16.00 : الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

17.00 : الساعة الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من فلسطين/ السودان/ ليبيا.

18.00 : الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ الكويت/ قطر/ البحرين.

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد العين

حراسة المرمى : إدوارد ميندي.

خط الدفاع : علي مجرشي/ إيبانز/ عبد الباسط هندي/ بسام الحريجي.

خط الوسط : محمد المجحد/ علي الأسمري/ فيجا/ فراس البريكان/ ماكسيمان.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات بطولة كأس الملك سلمان عبر قنوات ssc ومنصة شاهد ومباراة الأهلي ضد العين سيوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 1 ويعلق عليها المعلق مشاري القرني.

سجل الفرق الفائزة ببطولة الكأس

تاريخ مواجهات الفريقين

قبل مباراة الثلاثاء تقابل الفريقين مرة واحدة فقط كانت في بطولة الكأس، وفاز بها الأهلي بهدفين دون مقابل ومباراة اليوم هي الثانية في تاريخ مباريات الفريقين، وفي الدوري تقابل الفريقين العام الماضي مباراتين في دوري يلو فاز الأهلي بهدف دون مقابل في الدور الثاني، وفاز العين في الدور الأول بنتيجة 4-3.

بطاقة المباراة