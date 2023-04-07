موعد مباراة الأهلي والعين القادمة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي

يخوض النادي الأهلي السعودي مباراة مهمة له في بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، حيث تقام مباراة الأهلي والعين في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة دوري يلو موسم 2022-2023 على استاد الأمير عبدالله الفيصل وذلك تحت قيادة المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن موعد مباراة الأهلي والعين والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الأهلي والعين

يخوض النادي الأهلي السعودي مباراة قوية ومهمة له مع نادي العين السعودي ضمن إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري يلو السعودي، ويدخل النادي الأهلي السعودي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 55 نقطة، جمعهم من 26 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات فقط، ويسعى النادي الأهلي السعودي إلى الفوز باللقاء بقيادة المدرب المخضرم بيتسو موسيماني وخطف الثلاث نقاط وتعزيز ترتيبه، خاصة بعد تصدر جدول ترتيب الدوري بعدما تعادل نادي الحزم في المباراة الأخيرة له وفي نفس الجولة حقق النادي الأهلي الفوز.

على الجانب الآخر يدخل نادي العين السعودي المباراة وهو في المركز الـ12 من جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 33 نقطة جمعهم من 27 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 12 مباراة، ويسعى نادي العين إلى الفوز بالمباراة من أجل تحسين ترتيب الفريق في الدوري.

موعد مباراة الأهلي والعين في دوري يلو

تنتظر جماهير النادي الأهلي السعودي المباراة وبدأت في حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين القادمة، وتقام مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي ضمن منافسات الجولة الـ28 يوم الإثنين القادم الموافق 10 إبريل على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة النادي الأهلي والعين القادمة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي عبر شبكة قنوات KSA SPORTS HD الناقل لبطولة دوري يلو هذا الموسم، مع وجود نخبة من المحللين والفنيين لتحليل اللقاء.