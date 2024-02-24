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موعد مباراة الأهلي والزمالك والمباريات المؤجلة لهما

سعيد السعيد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات جولات الدوري المصري الممتاز من الجولة الـ 14 وحتى الجول الـ 30, كما حددت الرابطة مواعيد المباريات المؤجلة من الدور الأول، التي تضمنت قمة الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

  • الزمالك x الأهلي: يوم 15 أبريل 2024 في السابعة مساءً على استاد القاهرة (مؤجل من الجولة 10).

مباريات الأهلي المؤجلة:

الجولة الخصم التاريخ
5 بلدية المحلة الثلاثاء 27 فبراير
8 زد الخميس 11 أبريل
10 الزمالك الاثنين 15 أبريل
9 الاتحاد السكندري الثلاثاء 7 مايو
11 فاركو الجمعة 14 يونيو
12 الداخلية الجمعة 21 يونيو
14 بيراميدز الجمعة 12 يوليو

مباريات الزمالك المؤجلة:

الجولة الخصم التاريخ
8 الاتحاد السكندري الخميس 11 أبريل
10 الأهلي الاثنين 15 أبريل
11 سيراميكا كليوباترا الجمعة 14 يونيو
12 فاركو الجمعة 21 يونيو
16 طلائع الجيش الخميس 11 يوليو

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عن الكاتب:
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سعيد السعيد

كاتب ومدون في نجوم مصرية بالإضافة إلي الموقع الخاص "عالم التطبيقات" وعدة مواقع أخبارية أخرى, حاصل علي ماجستير حقوق بالإضافة إلي عدة دورات في مجال السيو وكذلك التجارة الإلكترونية والربح من الإنترنت.


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