موعد مباراة الأهلي والزمالك والمباريات المؤجلة لهما

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات جولات الدوري المصري الممتاز من الجولة الـ 14 وحتى الجول الـ 30, كما حددت الرابطة مواعيد المباريات المؤجلة من الدور الأول، التي تضمنت قمة الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

الزمالك x الأهلي: يوم 15 أبريل 2024 في السابعة مساءً على استاد القاهرة (مؤجل من الجولة 10).

مباريات الأهلي المؤجلة:

الجولة الخصم التاريخ 5 بلدية المحلة الثلاثاء 27 فبراير 8 زد الخميس 11 أبريل 10 الزمالك الاثنين 15 أبريل 9 الاتحاد السكندري الثلاثاء 7 مايو 11 فاركو الجمعة 14 يونيو 12 الداخلية الجمعة 21 يونيو 14 بيراميدز الجمعة 12 يوليو

مباريات الزمالك المؤجلة: